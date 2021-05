Assessore Borriello: “Spalletti non è amatissimo. Diamo fiducia a Giuntoli”

L’assessore del Comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto a Radio Marte, per la trasmissione Marte Sport Live, dove ha trattato vari temi.

“Spalletti? Non è un tecnico amatissimo, di solito divide. È fermo da due anni e vuole sfruttare al massimo questa opportunità a Napoli. Dal punto di vista della comunicazione di certo non passerà inosservato. Lo stadio Maradona? Vogliamo fare l’inaugurazione, è giusto che sia così. Dopo gli Europei, avremo chiarezza su quante persone potranno partecipare all’evento. Si parla del 25% della capienza. È un qualcosa che dobbiamo fare, cominciamo ad immaginare la cerimonia che meritano i napoletani. Lo faremo entro il mese di giugno, al massimo entro il 10 luglio. Parleremo con il Napoli e anche con gli ex campioni. Stiamo cercando di studiare una festa. Il devoluto del biglietto andrà in beneficenza. Il mercato? Diamo fiducia a Giuntoli che ha sempre lavorato bene, ma per vincere lo scudetto servirà qualcosa in più. Centro Paradiso? Si potrà fare un’attività sportiva, è il vincolo che abbiamo dato. È impensabile acquistarlo per un ente pubblico. Non possiamo trattare con i privati. Il terzo anello? Dobbiamo metterlo a posto noi, c’è una delibera di due mesi fa. Abbiamo un residuo dalle Universiadi e faremo la manutenzione. La statua di Maradona? C’è stata una battuta d’arresto con un’indagine. L’iniziativa sarebbe andata avanti con un crowdfunding, non volevamo legarla all’amministrazione. Adesso vedremo come procedere”.