Turrini: “Spalletti? Il Napoli farà molto bene con lui”

Francesco Turrini, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Campania Sport’, per parlare del Napoli di Spalletti: “In questo momento è davvero l’uomo giusto per il Napoli. La migliore cosa che potesse fare De Laurentiis è proprio prendere un allenatore esperto come Luciano. Anche se ha vinto poco in Italia, il tecnico ha sempre ottenuti buoni risultati e in passato ha gestito situazioni non semplici come quella di Totti e di Icardi. Oltre a essere un allenatore di livello e competente, ha anche molto carattere. Il Napoli farà molto bene con lui”.