Christophe Galtier è uno dei tecnici rivelazione della stagione 2020-2021 e si è reso autore di una vera e propria impresa stagionale, la vittoria del Lille in Ligue 1 al cospetto del Psg pieno di tante stelle.

L’allenatore transalpino ha però deciso di chiudere il suo ciclo vincente al Lille dopo quattro anni e dovrebbe diventare il tecnico del Nizza: il condizionale è d’obbligo, in quanto il Lille ha scoperto che il Nizza ha contattato Galtier prima della fine della stagione e ora chiede una ricca buonuscita per liberarlo.

E, dunque, il futuro di Galtier torna in bilico: come riporta Tuttomercatoweb, Galtier, vicino al Napoli, è un’idea della Lazio, ma non solo. Infatti, la concorrenza per l’allenatore transalpino è molto alta, dato che interessa sia al Real Madrid sia al Tottenham, due top club.