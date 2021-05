Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, pare che il summit di oggi fra il presidente della Lazio, Lotito, e l’entourage di Sarri sia andato più che bene. Non è ancora arrivata la fumata bianca ma i contratti continuano e i segnali sembrano positivi. Di fatti, da ciò che è trapelato, pare che Maurizio Sarri abbia espresso la volontà di rigiocare con il 4-3-3 e che anche in virtù di questo pare abbia fatto delle richieste per il mercato.