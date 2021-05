Presentazione Spalletti: ecco perchè è slittata

Slitta la conferenza di presentazione di Luciano Spalletti. E’ stata questa la notizia che ha fatto scalpore nei giorni scorsi, preannunciata anche dagli esperti di mercato che hanno proprio sottolineato che si potrà parlare ufficialmente di Spalletti allenatore del Napoli dall’1 luglio. Questa infatti è la data in cui scadrà il contratto ancora posto in essere dal tecnico con l’Inter che non ha concesso alcun tipo di delibera per presentare anzitempo l’allenatore.

Intanto però negli uffici del Napoli si inizia a programmare il mercato e il futuro è ormai scritto al di là delle presentazioni.