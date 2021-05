Pedullà: “Per la Lazio la prima scelta è Sarri: Villas Boas suggestione”

La Serie A della prossima stagione presenterà tanti volti noti su panchine inedite. Abbiamo già la certezza di Spalletti al Napoli, Allegri alla Juve, Simone Inzaghi all’Inter manca dunque la Lazio.

Il presidente Lotito, dopo esser andato vicinissimo al rinnovo con Inzaghi adesso ha voltato pagina e pensa ad un nuovo allenatore.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, in pole, nei pensieri del presidente capitolino, c’è Maurizio Sarri; l’ex allenatore di Napoli e Juventus avrà un incontro con il suo entourage per delineare gli sviluppi.