Marelli: “Rizzoli? Non lo sostituirei, ma gli affiderei un designatore di VAR”

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, per parlare dell’operato di Nicola Rizzoli: “Dopo questa stagione non al massimo, nell’ambiente pare si stia discutendo del futuro di Nicola Rizzoli. Si parla di una sua probabile soluzione, in merito io lo terrei. Forse gli affiderei un designatore di VAR. Che voto darei alla sua stagione? Non è facile rispondere, bisogna tenere conto di vari fattori. Sulla parte tecnica non posso dare un voto negativo. È stato molto bravo nel lanciare diversi giovani e recuperare arbitri che sembravano quasi persi. La parte sul VAR invece può essere messa in discussione, per me è stata un disastro”.