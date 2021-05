Improta: “Spalletti? Molto bravo a migliorare i singoli”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Campania Sport’, per parlare di Luciano Spalletti: “All’Empoli era legato a Carmine Esposito, mio ex allievo. Spalletti era veramente bravo ed era migliorato, allora capii che sarebbe diventato un grande allenatore, come poi è successo. Il punto di forza di Spalletti è quello di riuscire a migliore notevolmente i singoli. La sua carriera parla per lui: ha portato in Champions l’Udinese e vinto con lo Zenit anche. In questo momento che sta vivendo la squadra azzurra, penso che l’uomo più adeguato sia proprio lui”.