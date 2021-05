De Laurentiis è preoccupato del futuro del Napoli, dopo la mancata qualificazione in Champions League, ma, fortunatamente, un nuovo ciclo è già ripartito ed è pronto a ricominciare.

Più o meno, la stessa situazione si è ripetuta nella seconda squadra di proprietà di Aurelio De Laurentiis, il Bari: infatti, per la seconda volta di fila, la squadra pugliese ha fallito l’obiettivo della Serie B, nonostante i grandi investimenti.

E, anche Luigi De Laurentiis, il presidente della squadra pugliese, vuole cambiare tecnico per voltare pagina: in pole, sembrerebbe esserci il nome di Domenico Toscano, ex tecnico della Reggina, già cercato a gennaio scorso.