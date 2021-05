Del Genio: “Se è vero tutto quello che ho sentito, il Napoli può vincere lo Scudetto”

Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A ha dato un suo primo giudizio sull’operazione Spalletti Napoli.

Le sue parole.

“Voglio parlare degli allenatori quando li conosco bene. Finora il mister non ha ancora diretto gli allenamenti degli azzurri e, di conseguenza, non posso esprimermi in modo compiuto. Mi fido di chi lo conosce bene e mi hanno detto che è un genio, fa giocare benissimo le proprie squadre e sa fare rendere al massimo i calciatori. “Se tutto quello che ho sentito è vero, il Napoli sarà in lotta per la conquista dello Scudetto. Vedete dell’ironia nelle mie parole? Perché dite questo? Vi assicuro che vi riporto solo ciò che ho sentito. Il silenzio stampa nella prossima stagione non ci sarà, almeno per un giorno. Diamo tutte notizie positive: il Napoli avrà dieci punti in più e non ci sarà silenzio stampa grazie a Luciano Spalletti.“