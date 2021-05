Chiariello: “De Laurentiis, di sua volontà, ha venduto solo Jorginho negli ultimi anni. Per essere competitivi serviranno 4 acquisti”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Campania Sport’, per parlare del futuro Napoli targato Spalletti: “Aurelio De Laurentiis, negli ultimi anni, ha venduto di sua volontà solo Jorginho, ma a una cifra non indifferente, ben 64 milioni di euro. Non è stato mai sostituito e quindi ora bisognerà farlo. Che partano Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, che ha 30 anni, ci sta. Il problema è con chi li sostituiremo e come sarà il futuro di Giuntoli a Napoli. Io penso che per diventare una rosa competitiva, gli azzurri hanno bisogno di quattro acquisti.

Due di questi a centrocampo, poi prenderei un terzino e un difensore centrale. Poi, il resto della squadra mi piace, molto competitiva. Soprattutto se affidata a una guida esperta come quella di Luciano Spalletti”.