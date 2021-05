Chelsea – Rudiger si scusa con De Bruyne: “Ho già parlato con lui, mi scuso per il fallo non era intenzionale”

Un velo di tristezza, anzi forse qualcosa di più ha travolto Antonio Rudiger dopo la vittoria e i festeggiamenti per la vittoria della Champions League. Infatti dopo l’euforia e la contentezza c’è anche spazio per un pizzico di tristezza e compassione per il fallo rifilato a Kevin De Bruyne, che anzi tempo è stato costretto ad abbandonare il campo. Qui il messaggio di scuse del difensore:

“Mi dispiace davvero per DeBruyne. Ovviamente questo non è stato intenzionale da parte mia – sono già stato in contatto con Kevin personalmente e gli auguro davvero una pronta guarigione e spero di poterlo vedere di nuovo in campo molto presto”.