Dopo una stagione portata avanti con onore in Serie C ora per Auteri è tempo di lasciare il Bari e pare che il figlio nonché propietario del Bari, Luigi De Laurentiis sia pronto a sostituirlo. Come si legge sul portale labaricalcio.it pare il prossimo sarà Toscano, ex Reggina, pronto a raccogliere l’incarico.