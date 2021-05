TuttoSport – Incontro lunghissimo tra Spalletti e la società

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e ad Aurelio de Laurentiis: “Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli per i prossimi due anni. Il dado è tratto, ma da qualche giorno non c’ erano più margini per i dubbi. In ogni caso l’ intesa è stata raggiunta poco dopo le 23, al termine di una lunga call conference iniziata attorno alle 18 e che ha visto, a distanza, impegnato lo staff di De Laurentiis (con il presidente che ha preso parte all’ intera riunione) a Roma, il tecnico nella sua abitazione in Toscana e i consulenti legali di Spalletti, guidati dal figlio Samuele, collegati da Milano”