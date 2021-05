Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. In mattinata è arrivato il tweet presidenziale del Napoli che ha dato inizio alla nuova stagione. Il figlio di Spalletti, subito dopo l’annuncio, ha voluto augurare buona fortuna al padre scrivendo su Instagram “Godspeed”. La parola è un augurio di buon viaggio in inglese e veniva d etta alla partenza delle navi. Sperando che anche quello di Spalletti sia un buon viaggio.Clicca qui per vedere la stories