La Sampdoria pensa a Walter Mazzarri come prossimo allenatore. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, il tecnico che portò i blucerchiati fino alla finale di Coppa Italia nel 2009, ieri era a Genova ed ha scatenato la curiosità dei tifosi. Il tecnico ha rivelato di essere lì soltanto per ritrovare vecchi amici. Oltre Mazzarri potrebbero essere aperte le piste che portano ad altri due ex: Giampaolo e Iachini.