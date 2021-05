Roma – Il Napoli Primavera deve vincere per giocare i play off

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli ma in particolare alla Primavera degli azzurri: “Oggi alle 15 gli azzurrini di Emmanuel Cascione scenderanno in campo per affrontare lo Spezia in vista della ventiduesima giornata del Campionato Primavera 2. Terzi in classifica a pari punti contro la Virtus Entella, c’è bisogno di centrare solo ed esclusivamente la vittoria per confermare il terzo posto ed ottenere la qualificazione ai play-off. Fortunatamente Cascione ritrova giocatori importanti proprio per l’ ultimo impegno della regular season. Sono di nuovo a disposizione del Napoli, infatti, Ambrosino e Cioffi le cui assenze sono pesate tanto nel reparto offensivo. Così come ci sarà Davide Costanzo, ultimamente impegnato in prima squadra. Servirà il miglior Napoli per proseguire in questo percorso che riporterebbe gli azzurri in Primavera 1″