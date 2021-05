Fontana: “Uno come Demme può servire a Gattuso, Spalletti è l’uomo giusto per Napoli”

Gaetano Fontana, ex azzurro, ha parlato in diretta a TMW Radio dell’approdo di Gattuso alla Fiorentina e di quello di Spalletti al Napoli. Le sue parole:

“Gattuso ha fatto molto bene a Napoli, le difficoltà le ha avute quando sono venuti meno giocatori fondamentali. Quando ha recuperato i suoi uomini, ha fatto vedere cose importanti. La qualificazione Champions sarebbe stata la ciliegina, ma Rino è uno degli allenatori più importanti della categoria. Mi auguro che a Firenze possa ripetersi sulla qualità del lavoro e dare una mano ai viola a crescere: aspettiamo tutti Firenze al massimo splendore”.

“Demme alla Fiorentina? Secondo me gli servirebbe, a me quest’anno è piaciuto tantissimo. Uno piccolino, un po’ simile a Pizarro. Nonostante sia così minuto è un ragazzo che ha grande quantità, corre tantissimo ed ha una capacità organica importante. Inoltre è intelligente nelle letture e recuperando tanti palloni. Uno con queste caratteristiche è tra quelli che vorrebbe Gattuso, semplificare le giocate è essenziale per il suo calcio”.

“Spalletti al Napoli? Nel calcio i risultati vengono fuori con programmazione ed idee. Spalletti è l’ideale per proseguire il lavoro di Gattuso. Allegri? Non ci ho mai creduto, non mi sembra uno che accetti una situazione di secondo grado e in cui non è sicuro di poter vincere in Italia o in Europa. Ho sempre pensato che aspettasse una chiamata di una big d’Europa, Napoli non credo fosse nelle sue intenzioni. Non penso neanche che certi investimenti siano nelle idee di De Laurentiis”.

“Scudetto? Al Napoli mancano pochi innesti, e la scelta di Spalletti è intelligente. La rosa va completata, anche se così è già abbastanza competitiva. Manca qualcosa sul terzino sinistro, Ghoulam non è mai tornato come prima e Mario Rui non sempre è stato all’altezza. Fabian Ruiz che non si sa cosa farà… Mi auguro che uno come Koulibaly, però, non lasci Napoli se si vuol continuare su certi livelli”.