Dalla C2 alla finale di Champions: i complimenti della Lega Pro a Jorginho

A volte i sogni si avverano: un calciatore che sicuramente può confermare è Jorge Luiz Frello, meglio noto come Jorginho. L’ex calciatore azzurro questa sera disputerà con il suo Chelsea l’ultimo atto della Uefa Champions league. Per il centrocampista è un vero e proprio sogno: partito dall’allora C2 arriva a disputare la finale della massima competizione europea. Arrivano dunque su twitter le congratulazioni da parte della Lega Pro:

“Dalla Lega Pro alla finale di Champions League (aspettando EURO2020): in bocca al lupo Jorginho. Serie C palestra per tanti, anche per i top”.