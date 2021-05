CorrSport – Allarme Koulibaly: chiesto incontro chiarificatore con ADL, la situazione

Tornano come di consueto le voci estive su una possibile cessione di Kalidou Koulibaly. Per esaudire i desideri di Spalletti il Napoli avrà bisogno di fare cassa in virtù della mancata qualificazione in Champions e il rosso di bilancio, ecco che quindi potrebbero esserci clamorosi sviluppo riguardo alla cessione di qualche Big.

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il difensore senegalese avrebbe chiesto un incontro ad Aurelio De Laurentiis per avere un’idea più chiara di quella che sarà il futuro, suo e del Napoli. Nel caso in cui gli azzurri abbiano necessità di ‘sacrificare’ il perno della retroguardia, il suo successore sarebbe il Marcos Senesi di cui si parla da diverso tempo.

Argentino, 24 anni ma già colonna del Feyenoord, è già da diverse stagioni nel mirino del Napoli, e in caso di partenza di Koulibaly gli azzurri potrebbero muoversi in manciera concreta per il ragazzo.