Bobo Tv – Cassano attacca la gestione De Laurentiis a Bari: “Stanno facendo gli stessi danni che fanno a Napoli”

Il ‘talento di Bari Vecchia’ Antonio Cassano ha parlato poco fa della squadra della suà città natìa in diretta su Twitch alla Bobo Tv, criticando la gestione della famiglia De Laurentiis:

“I play-off di quest’anno sono difficili, ci sono grandi squadre, l’Alessandria, il Padova, l’Avellino, tutte grandi piazze, non c’è una vera favorita. Poi c’è il Bari che ha perso contro la FeralpiSalò, una metropoli che è andata fuori contro un paesino. Il problema del Bari è la proprietà, lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo anche a Bari. La città ha sempre fatto sentire la sua vicinanza alla squadra, ma in due anni sono stati cambiati 5 allenatori, c’è qualcosa che non va…”.