Alvino: “Il Napoli dovrà essere bravo a reinvestire i soldi delle future cessioni”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Luciano Spalletti e le future cessioni del Napoli.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli con l’arrivo di Spalletti dovrà migliorare quanto di buono è stato fatto con Gattuso in panchina. Per Luciano la rosa ha bisogno di essere ritoccata e non completamente rivoluzionata. Mi auguro che il Napoli trionfi in Europa League, può essere un grande obiettivo. Per quanto concerne le cessioni mi aspetto che il Napoli possa essere accontentato per i suoi gioielli: Fabian e Koulibaly. La bravura della società dovrà essere quella di reinvestire i soldi delle cessioni mantenendo alta la qualità della rosa”.