Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori, ha parlato di Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti è un allenatore che ha sempre cercato di evolversi. Professionista di gran livello su tutti gli aspetti legati alla gestione del gruppo, al modo di trasferire in campo le sue idee di gioco. Non cambierà tanto per cambiare, terrà il buono fatto da Gattuso”