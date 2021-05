Nonostante manchi ancora l’ufficialità, Luciano Spalletti ha già avuto dei contatti sia con il presidente De Laurentiis sia con il direttore sportivo Giuntoli per quanto riguarda la costruzione della rosa.

Il primo punto da cui partire sarà il modulo, il 4-2-3-1: il tecnico toscano, alla ripresa dei lavori, si ritroverà una squadra capace di saper giocare con il suo modulo prediletto, dunque avrà già una base solida da cui ripartire.

In questa squadra, ci saranno almeno 3 punti fermi, tutti giocatori offensivi: infatti, si ripartirà da Lozano, da Osimhen e da Zielinski, tre giocatori che hanno fatto bene e che hanno raggiunto la doppia cifra in campionato.

Invece, per quanto riguarda la questione Insigne, il calciatore è in scadenza, ma in questi giorni nessuno ha chiamato il suo agente, causando il disappunto del giocatore, che si aspettava dei contatti tra il suo agente e il club. Ma, nonostante questo inconveniente, la volontà del capitano è quella di restare al Napoli.