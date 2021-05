Soldati: “Il valore di De Paul? Dipende dal mercato. Su Spalletti…”

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato di vari temi a Radio Punto Nuovo, per la trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“Quanto vale De Paul? Dipenderà dall’evoluzione del calciomercato e dai soldi che gireranno nella sessione estiva. Penso che possa valere più dei 33,5 milioni di euro indicati dal sito BeSoccer. Le voci che lo vogliono al Napoli? Non mi meraviglierei se decidesse di restare a Udine e di ripercorrere le orme di Antonio Di Natale, anche perché l’anno prossimo l’idea del patron Pozzo è quella di creare una squadra più competitiva. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, capirei se decidesse di andare in un top club. Spalletti al Napoli? Ho un ottimo rapporto con lui, è una persona splendida e a Udine ha fatto un lavoro eccezionale, portando per la prima volta nella storia l’Udinese in Champions League. Sa gestire perfettamente lo spogliatoio e, in Italia, solo Allegri e Conte hanno avuto una carriera simile alla sua”.