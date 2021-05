Luciano Spalletti è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli. Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, ha riferito le intenzioni del mister in fase di mercato: “Spalletti è pazzo del Napoli. E’ innamorato di questa squadra. Non pretenderà assolutamente rivoluzioni e cambiamenti, ma magari dei ritocchi in qualche reparto. Non vede l’ora di lavorare in questa squadra”.