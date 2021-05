Sky – Cifre e dettagli del contratto che legherà Luciano Spalletti al Napoli

Manca soltanto l’ufficialità per la firma di Luciano Spalletti con il Napoli. Il 30 giugno il tecnico ex Roma ed Inter si libererà definitivamente dai nerazzurri per via della scadenza del contratto che ancora lo tiene legato al club che ha lasciato da circa due anni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore aveva già aperto alla trattativa lo scorso febbraio per subentrare in corsa. Adesso restano da definire i dettagli contrattuali: si tratterà molto probabilmente di un biennale con opzione per un’ulteriore stagione, a circa 2.8 milioni l’anno.