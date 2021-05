Il presidente del Napoli femminile Raffaele Carlino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb su TMW Radio. Queste le sue parole:

“Nessuno credeva più nella salvezza, in questo mister Pistoiesi ha dimostrato tutto il suo valore. Ha risollevato una squadra senza più stimoli, ha fatto addirittura meno punti di quanto poteva. Non vogliamo più trovarci in tale situazione, non faremo più una comparsa. L’anno prossimo ripartiremo da Pistoiesi e Huchet, francese che però si è adattata subito all’ambiente Napoli. Ci sono tante squadre forti, arriverà la Lazio, Juventus e Milan sono fortissime, la Roma resta tra le favorite e la Fiorentina ha fatto bene in Europa. Fortunatamente riavremo i tifosi, non averli con noi è stata la cosa più brutta”.