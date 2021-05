Con la qualificazione in Champions League per il Milan si prospetta un calciomercato bollente. Dopo l’arrivo di Mike Maignan, che ha sostituito Donnarumma andato via a parametro zero, la dirigenza rossonera è pronta a importanti investimenti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, con il possibile addio di Calhanoglu, l’obiettivo principale potrebbe diventare Rodrigo De Paul, giocatore seguito attentamente dal Napoli.