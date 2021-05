Longari: “Spalletti sarà il prossimo allenatore. Gattuso vuole un calciatore del Napoli a Firenze”

Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Le informazioni che ho mi spingono a dire che sarà Spalletti il prossimo allenatore del Napoli. Mercato? Su Hysaj c’è la Fiorentina. La viola deve ripartire, e Rino vorrebbe puntare sui giocatori dei quali si fida. Per la situazione entrate c’è bisogno che venga prima ufficializzato l’allenatore per poi decidere insieme il progetto tecnico. Se dovesse essere Spalletti il tecnico del Napoli, in rosa già sono presenti dei calciatori adatti al suo gioco. Inzaghi-Inter? L’operazione è ormai conclusa, si attende solo l’ufficialità. I nerazzurri sono partiti con un contatto telefonico e poi c’è stato il ribaltone. Hanno puntato su Inzaghi perché hanno capito che non potevano sottrarre Allegri alla Juventus. Conte è in trattativa avanzata per il Real Madrid”.