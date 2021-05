Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, dopo la firma, Luciano Spalletti sarà subito a lavoro con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per organizzare il mercato estivo. Si valuterà quali reparti rinforzare. Tra i nomi ricercati spicca quello di Mattia Zaccagni, già ricercato in precedenza per rinforzare il centrocampo. In difesa, i profili valutati sono quelli di Emerson Palmieri e Davide Zappacosta, entrambi in uscita dal Chelsea.