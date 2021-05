KKN – Senesi piace, ma il suo arrivo dipende dalla partenza di Koulibaly

Uno dei principali obiettivi del Napoli è il difensore argentino classe ’98 Marcos Senesi, attualmente in forza al Feyenoord. Tuttavia, il suo arrivo dipende da quel che sceglierà di fare Kalidou Koulibaly. Infatti, ci sarà un affondo per lui solo in caso che sia il senegalese a lasciare il Napoli, che al momento, non ha mostrato intenzione di voler cambiare squadra- Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svenderlo, mollerà solo in caso di un’offerta molto importante. A parlarne è Radio Kiss Kiss Napoli.