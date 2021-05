Appena terminata la sfida di preparazione agli Europei della nazionale Italiana contro San Marino. Ingresso in campo nel secondo tempo per i tre ‘napoletani’ Meret, Di Lorenzo e Politano. Quest’ultimo, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Kean, ha realizzato una doppietta al minuto 49 e 77, lasciando un’impronta importante nella vittoria per 7 a 0 dei ragazzi di Mancini.