Alle ore 20:45 l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo in amichevole contro San Marino per prepararsi all’Europeo. Nell’11 titolare scelto dal ct non figura alcun calciatore del Napoli, ecco le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Grifo.

San Marino (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Palazzi; F.R. Tomassini, Lunadei, Mularoni, E.Golinucci, Hirsch; Nanni.