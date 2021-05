Di Marzio: “Spalletti allenatore d’esperienza. Il Napoli deve migliorare in tutti i settori”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, toccando vari argomenti riguardanti il Napoli.

“Spalletti è un allenatore di esperienza e qualità, non lo conosco personalmente per cui non posso esprimermi, ma è un allenatore di grido. Mi sembra abbastanza eclettico a livello di modulo. Napoli-Verona? Hanno giocato male tutti, non si è salvato nessuno. Forse un poco Fabian Ruiz, Rrahmani e Meret. Hanno sbagliato passaggi a 2 metri, erano bloccati nel cervello. Quella gara andava impostata mentalmente con serenità ma anche con la convinzione che il Verona veniva a giocarsela. Il Napoli può lottare per il campionato con Emerson, De Paul, Senesi e Vecino? Dipende. Ferrari del Sassuolo e Veretout come sostituti di Koulibaly e Fabian Ruiz? Veretout ha meno classe ed è meno offensivo ma ha più dinamismo, al Napoli è mancato uno così. Ferrari pure mi piace. Spalletti e il rapporto con De Laurentiis? Con Gattuso abbiamo visto che ci sono state discrepanze, fino a quando si vince è sempre tutto ok, se non si fa risultato emergono le polemiche. Dipende chi riesce a essere subalterno all’altro. Il Napoli deve migliorare in tutti i settori. A Napoli prima c’erano grandi direttori generali, un addetto stampa di grande qualità, la società era organizzata. Questo Napoli è troppo distaccato dall’ambiente e dai tifosi. Non so poi come sono organizzati nello scouting”.