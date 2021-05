Il giornalista di fede partenopea Raffaele Auriemma ha commentato attraverso il quotidiano Tuttosport la decisione del Napoli di affidare la panchina a Luciano Spalletti:

“Ci sono spesso dei contatti tra Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli per formare la lista dei prossimi acquisti che verranno effettuati. Il tecnico ex Inter e Roma è il profilo più adatto al rilancio che sta tentando il Napoli, sia per il valore della rosa, sia per il carattere che è in grado di trasmettere ai calciatori”.