Alessandro Antinelli, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Meret o Cragno? Oggi parte titolare quest’ultimo. Nel confronto fra i due, se si valutano le performances dell’ultimo mese, il portiere del Napoli è in vantaggio, anche perché Cragno è stato a lungo infortunato e non è ancora al 100%. Politano quasi sicuramente sarà escluso in favore di Raspadori”