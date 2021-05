Sky – Roma, il primo colpo per Mourinho arriva dalla Premier: le ultime

Secondo quanto riportato di Fabrizio Romano, il primo colpo della Roma di Mourinho potrebbe arrivare dalla Premier League e si tratta di un giocatore dell’Arsenal che lascerà il club a fine stagione:

“Può essere Xhaka il primo colpo della Roma, il primo rinforzo per Mourinho. Ha giocato da mediano e in difesa, un giocatore di affidabilità, trattato anche dall’Inter in passato. Roma e Arsenal stanno trattando, il club inglese chiede 25 milioni, si tratta. C’è la richiesta di Mourinho dietro, lo ha chiesto lui. Si cercherà di andare a limare la distanza, chiudere col giocatore, per poi trovare l’accordo per il primo colpo dell’era Mourinho”.