Il giornalista di Sky Fabrizio Romano, tramite Twitter, ha dato le ultime novità legate al futuro di Christophe Galtier, allenatore accostato al Napoli ed in procinto di firmare con il Nizza:

Christophe Galtier always wanted to join Nice as his priority, he’s tempted since April – the deal is finally set to be completed. He’s expected to sign the contract in the next hours. 🔴 #OGCNice https://t.co/j3HIlEagwZ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021