Matteo Brighi, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Luciano Spalletti, che è stato suo allenatore in passato: “Il gioco di Spalletti è incentrato sull’attacco e alla Roma non ha avuto i risultati che si meritava. Zielinski è un giocatore spettacolare in campo europeo e con la nazionale. La squadra del Napoli è inferiore a pochissime rose”