Pistocchi: “Punterei fortemente su Sarri”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Se fossi Adl riprenderei Maurizio Sarri. Sono sicuro che con il suo ritorno si incendierebbe la piazza. A Napoli c’è un ricordo talmente forte di Maurizio che sembra abbia vinto qualcosa di importante. Possibilità che accada? Non so, è una cosa che può sapere solo ADL. So che Sarri preferirebbe l’Inghilterra, ma è anche vero che con l’accordo che ha con la Juventus, fino al primo luglio non può parlare con nessun club. La Juve, oltre allo stipendio che dovrà dare ad Allegri, dovrà riconoscere altri 2,5 milioni a Maurizio per il mancato rinnovo”.