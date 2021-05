Italia, Mancini: “Verratti? Non mi preoccupa, Sensi invece si, vedremo”

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro San Marino, il ct azzurro Roberto Mancini annuncia la formazione che scenderà in campo, soffermandosi molto sugli infortunati:

“Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po’ ed è da valutare in questi giorni.Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto. Raspadori si è allenato a parte in questi giorni, dobbiamo capire se andrà con l’Under 21 o se resterà qua. Credo che possa avere un grande futuro. Lista definitiva? Cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene”.