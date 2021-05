Inter – Cessioni: via Lautaro o Bastoni

I problemi finanziari dell’Inter sono la principale preoccupazione del Presidente Zhang. Sarà necessario cedere uno tra Lautaro e Bastoni per alleggerire le spese della società.

Milano. Nella sede di Viale della Liberazione sono molte le decisioni da prendere. Dopo il divorzio con Conte, l’Inter deve scegliere quale giocatore liberare per far quadrare i conti.

Sono Lautaro e Bastoni i calciatori sacrificabili che insieme percepiscono 4 milioni l’anno. Le plusvalenze sarebbero così garantite dalla loro cessione. Lautaro è osservato da Atletico e Real, il Manchester City punterebbe invece su Bastoni.

A questi si aggiungerebbero anche i giocatori in scadenza come Young, Kolarov e Ranocchia. La società mette sul mercato anche Vidal e Sanchez che sono tra i giocatori con un ingaggio più alto insieme ad Eriksen.

Sembra che a causa di questi ingenti problemi finanziari, Zhang abbia dovuto rinunciare anche al ritorno del tecnico Luciano Spalletti – ora in trattativa con il Napoli.

L’Inter è pronta a rivoluzionare la sua squadra in favore di un bilancio più favorevole. L’unica certezza resta Lukaku. Il calciatore belga è incedibile, ma se arrivasse una proposta di 120 milioni tutto potrebbe cambiare.