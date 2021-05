Il Venezia è in serie A! Decisivo il pareggio con il Cittadella

Il Venezia è in serie A dopo 19 anni grazie al pareggio di oggi con il Cittadella. infatti la finale d’andata era finita 1-0 per gli arancioneroverdi e pur giocando in 10 sono riusciti a strappare un pareggio nella finale di ritorno. Il Cittadella esce a testa altissima dai play off pur non avendo sfruttato un occasione ghiottissima. A firmare il gol della serie A è stato propio un veneziano, Riccardo Bocalon, che ha dato inizio alla festa. Di seguito le squadre che prenderanno parte alla prossima serie A:

Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Venezia, Verona.