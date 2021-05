Il Mattino – Spalletti e l’accordo sul taglio dell’ingaggio

Luciano Spalletti non avrebbe avuto problemi a tagliarsi l’ingaggio.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il tecnico toscano sa che in questo momento il mondo del calcio sta soffrendo la ripartenza dopo il periodo di pandemia e dunque non si è fatto troppi problemi ad accettare anche un piccolo ridimensionamento dello stipendio pur di accettare la pista Napoli. L’allenatore toscano è fermo da due anni e sa che questa è una scelta importante per tornare ad allenare in una grande piazza. E’ sembrato mansueto anche sulla possibilità di cessioni di alcuni calciatori importante, che inevitabilmente potrebbero essere un problema dopo aver chiuso il bilancio in rosso quest’anno.

Spalletti sta accettando a piccoli passi di entrare nella sua nuova casa.