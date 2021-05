Gazzetta – Gattuso vuole due calciatori azzurri per la sua Fiorentina

Rino Gattuso avrebbe già fatto due nomi di calciatori azzurri alla società viola.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico della Fiorentina avrebbe chiesto Politano e Demme per rendere più competitiva l’attuale rosa dei toscani e soprattutto per giocare il suo calcio preferito. La scelta del primo è dovuta alla richiesta di un esterno d’attacco, data l’incertezza che riguarda il futuro di Ribery per la prossima stagione. Per il secondo, invece, è molto difficile che il Napoli possa cedere a qualsiasi offerta del club di Commisso. L’ex Lipsia è ritenuto un elemento molto valido della rosa e per questo non sarà svenduto.

La Fiorentina di Gattuso sta prendendo forma.