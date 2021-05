Galtier vola a Nizza

Nonostante i contatti con ADL, Galtier resta in Francia, ma dice addio al Lille per il Nizza.

La destinazione del tecnico francese Galtier sembrava essere Napoli, ma non sarà la città partenopea ad ospitarlo. Resterà in Ligue 1 ad allenare il Nizza.

Nessuna avventura italiana per l’allenatore, che ha scelto comunque una città di mare. La firma dovrebbe arrivare venerdì, l’accordo sembra quindi essere imminente. La priorità di Galtier è sempre stato il Nizza con cui ha avuto contatti già ad aprile. Ma il tecnico è stato certamente incuriosito e dalla proposta di De Lurentiis.

Sembra che i due, almeno per questa stagione, potranno incontrarsi solo come avversari, magari proprio in Europa League.