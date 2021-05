Stagione con più bassi che alti quella appena passata da Mario Rui con il Napoli! Il Coronavirus lo ha provato e non poco tanto che, nella maggior parte dei casi, Gattuso ha preferito Elseid Hysaj al posto dell’ex terzino sinistro dell’Empoli sulla fascia sinistra. Oggi però il calciatore portoghese compie 30 anni e la SSC Napoli non ha fatto mancare la sua vicinanza. Gli auguri infatti sono prontamente arrivati attraverso una foto postata sui social. Di seguito lo scatto in questione: