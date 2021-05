Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha commentato la scelta di prendere Rino Gattuso, ex Napoli, come nuovo allenatore ed ha parlato anche di mercato ai canali ufficiali viola:

“Sono soddisfatto dell’arrivo di Gattuso, ho visto che anche i tifosi sono entusiasti per questa scelta e sono molto soddisfatti del loro futuro allenatore. E’ tornato anche un po’ di entusiasmo tra i tifosi, come c’era due anni fa, poi è venuto meno. Faccio un appello ai tifosi: non lasciamoci abbattere, manteniamo questo entusiasmo, sostenete Gattuso e sostenete la Fiorentina. Voglio ringraziare chi ha lavorato per portare Gattuso alla Fiorentina: mi è sempre piaciuto come giocatore e come persona. io lo difenderò sempre Gattuso, come ho sempre fatto”.

“Sono contento che abbiamo trovato subito un nuovo tecnico cosi che i giornalisti hanno finito di accostare i tanti nomi di allenatori alla Fiorentina, ma ora iniziano con i giocatori. Lasciamo lavorare la società, Gattuso e la Fiorentina per il bene comune”.