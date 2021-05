CorrMezz – Un motivo fondamentale ha spinto ADL a preferire Spalletti

ADL avrebbe designato Spalletti come successore di Rino Gattuso per un motivo in particolare.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, una caratteristica sarebbe stata decisiva per convincere il numero uno dei partenopei: il toscano ha sempre manifestato grandi doti di carisma e di gestione dello spogliatoio. Le due dimostrazioni a tal proposito possono essere quelle dei casi di Totti alla Roma e di Icardi all’Inter.

Il Napoli deve tornare assolutamente in Champions dopo due anni ed ha bisogno di un tecnico che abbia le idee chiare per non commettere altri errori: dalla sua parte vi è il fatto di conoscere bene sia Manolas che Politano. C’è da precisare che solitamente ADL non abbia quasi mai sbagliato con i tecnici e nonostante le ultime due stagione non proprio positive, dunque, gli va riconosciuto un grande lavoro.